Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İtfaiye erleri korona virüse karşı kurban kesip dua etti

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, korona virüs salgınının son bulması için kurban kesip dua etti.

09.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:46
İtfaiye erleri korona virüse karşı kurban kesip dua etti
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, korona virüs salgınının son bulması için kurban kesip dua etti.

Sivas'ta itfaiye erleri, Dünya'da ve ülkemizde etkili olan korona virüs salgınının biran önce sona ermesi için İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde iki koyun kurban edilip dualar edildi.

Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve birim müdürleri de duaya katıldı.

Kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Hayat Ağacı Derneği'ne bağışlandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas Belediyesi, İtfaiye, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››İtfaiye erleri korona virüse karşı kurban kesip dua etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Elbistan'da sokak hayvanları için yem bırakıldı - Haber 16:49: Adıyaman'da haşereyle mücadele devam ediyor - Haber 16:49: Çankırı'da karantinaya alınan Yeşilöz köyüne giriş ve çıkış yok - Haber 16:48: Adıyaman'ın her köşesi dezenfekte ediliyor - Haber 16:48: Samsun'dan kısa kısa - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler