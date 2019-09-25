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İtfaiye Haftası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

25.09.2019 16:43İtfaiye Haftası
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İtfaiye amiri Ferdi Maden, burada yaptığı konuşmada, itfaiyeciliğin bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen, en riskli ve en stresli mesleklerden biri olduğunu belirtti.
Etkinlikte, yüksek katlı binalarda yangında mahsur kalan öğrencinin kurtarılma tatbikatı gerçekleştirildi. Daha sonra itfaiye ekiplerinin hazırladığı teçhizat ve ekipmanların sergisi gezildi.
Yaşam Parkı Doğal Gölet'te suda boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılması ve dalgıç gösterilerinin ardından etkinlik sona erdi.

Zonguldak, Çaycuma, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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