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İtfaiye Haftası

İl Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

26.09.2019 14:24İtfaiye Haftası
İl Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ekipler, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye personeline çeşitli hediyeler takdim etti.
İtfaiyeciler de ekiplere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Devrek Belediye Başkanı'ndan ziyaret
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti.
Bozkurt, personeli kutlayarak pasta kesti, çiçek takdim etti.

Devrek Belediyesi İtfaiye personeli de kendilerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a teşekkür etti.

Jandarma, İtfaiye, Devrek, Kozlu, Güncel

Kaynak: AA

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