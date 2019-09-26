İl Jandarma
Komutanlığında görevli ekipler, Kozlu
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ekipler, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye personeline çeşitli hediyeler takdim etti.
İtfaiyeciler de ekiplere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Devrek
Belediye Başkanı'ndan ziyaret
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti.
Bozkurt, personeli kutlayarak pasta kesti, çiçek takdim etti.
Devrek Belediyesi İtfaiye personeli de kendilerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a teşekkür etti.