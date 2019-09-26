Ünye
ilçesinde İtfaiye
Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen program kapsamında, itfaiye araçlarıyla ilçe merkezinde konvoy gerçekleştirildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nden siren eşliğinde başlayan araçların konvoyu, Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı mevkisinde devam etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta itfaiyeciler, vatandaşlara dikkat etmeleri gereken konular, itfaiyecilik, itfaiyenin görevleriyle ilgili bilgi verdi.
Gün boyu açık kalacak stantta vatandaşlar, itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, onların haftalarını kutladı.