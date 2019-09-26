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İtfaiye Haftası

Ünye ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

26.09.2019 16:10İtfaiye Haftası
Ünye ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen program kapsamında, itfaiye araçlarıyla ilçe merkezinde konvoy gerçekleştirildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nden siren eşliğinde başlayan araçların konvoyu, Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı mevkisinde devam etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta itfaiyeciler, vatandaşlara dikkat etmeleri gereken konular, itfaiyecilik, itfaiyenin görevleriyle ilgili bilgi verdi.
Gün boyu açık kalacak stantta vatandaşlar, itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, onların haftalarını kutladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, İtfaiye, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

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