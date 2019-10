Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı ve teşkilat mensupları, İtfaiye Haftası kapsamında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 305. kuruluş yıl dönümü ile İtfaiye Haftası'nı birlikte kutladıklarını ifade eden Arancı, kabullerinden dolayı Nayir'e teşekkür etti.Tüm personelle her daim göreve hazır olduklarını belirten Arancı, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.Vali Nayir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşımızın en zor zamanlarında hizmetine koşanlardan birisi de itfaiye teşkilatımızdır. Sağlık hizmetleri, emniyet-asayiş hizmetleri veren kurumlarımızla birlikte yangın grubu hizmetlerinde vatandaşımız sizleri yanında görüyor. Bu gibi teşkilatlarımızda can kurtarma faaliyetleri bazen can pahasına yapılıyor, arkadaşlarımızdan bazıları görev uğruna şehit olabiliyor." ifadelerini kullandı."Halkımız da bilinçlendirilmeli"İtfaiyecilerin zor bir görev icra ettiklerini belirten Nayir, şunları kaydetti:"İyi eğitim almış bir ekip oluşturmak ve iyi eğitimli bir ekiple olaylara müdahale etmek gerekiyor. 305 yıllık köklü geçmişe sahip teşkilatımızın mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan mensuplarının fedakarlıkları takdire şayandır. İtfaiye teşkilatımızın hem her türlü ekipman ve donanım olarak hem de eğitim hizmetleri olarak her geçen gün daha iyi hale geldiğini görüyoruz. Ancak özellikle yangınların çıkmasına engel olacak şekilde halkımızın da tedbir almasına ve bu konularda bilinçlenmesine önem vermemiz gerektiği kanaatindeyiz.Eğer vatandaşlarımızı ve okullarda da çocuklarımızı yangının çıkmaması için yapılması gereken hususlarla yangın çıktığında büyümemesi için neler yapılabileceği konusunda bilinçlendirirsek, herhangi bir sıkıntı yaşamayız çünkü bunlar da en az yangın söndürme faaliyetleri kadar önemli faaliyetlerdir. Özellikle sobaların yaygın olduğu dönemlerde baca yangınlarını çokça duyuyorduk, arada bir olsa da halkımız doğal gaza geçtiği için artık çok fazla bundan söz etmiyoruz. Tüm teşkilat mensuplarının haftasını kutlarken, sizlere de sağlık-sıhhat diliyoruz. Yine bu hafta vesilesiyle görevleri başında kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz tüm personelimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."