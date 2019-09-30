İtfaiye haftası kutlandı

Osmanlı'da ilk olarak 1714 yılında Tulumbacılar Ocağı adıyla kurulan, 25 Eylül 1923'te ise modern teşkilat olarak belediyelere devredilen İtfaiye Teşkilatı, 305. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Yangın, deprem gibi sel felaketi ve kaza gibi her hangi bir afet ayrımı yapmadan büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren İtfaiye Teşkilatının 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan kuruluş haftasını için bugün AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan da Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İnegöl İtfaiyesini ziyaret etti.

İnegöl İtfaiyesi Müdürü Adnan Aydın ile itfaiyecilerin hazır bulunduğu ziyarette, itfaiye erlerine tatlı ikramında bulunuldu. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, araç ve ekipman bakımından son derece güçlü ve donanımlı bir yapıya sahip olan İnegöl İtfaiye Teşkilatının tüm personelinin haftasını kutladı. Taban, "Bizler de bugün İtfaiye Haftası vesilesiyle teşkilatımızı ziyaret edelim istedik. Belediyecilikte zor görevler vardır, bunlardan bir tanesi de itfaiyeciliktir. Rabbim hiçbir zaman şehrimizde, ülkemizde ve hiçbir coğrafyada yangın ve afet yaşatmasın ama olduğunda da bu arkadaşlarımızı başımızdan eksik etmesin. İnsan bu tür vakalarda kendisini çaresiz hissediyor. Konunun uzmanı gelene kadar onların biran önce gelmesi noktasında insanlar sabırsızlıkla bekliyor. Rabbim sizlere sağlık ve sıhhatler versin, uzun ömürler versin. Bu itfaiye teşkilatının kurulduğu günden bugüne emeği olan katkısı olan ve bugün hayatta olmayan büyüklerimize Allahtan rahmet diliyorum, hayatta olanlara da hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Tekrar günümüz kutlu olsun" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan da itfaiye haftasını kutlayarak tüm itfaiyecilere görevlerinde başarılar diledi.