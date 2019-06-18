18.06.2019 05:17
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İtfaiye kapıyı kırınca evindeki yangını fark etti

Adana'da evinde uyuyan bir kişi mutfakta çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp içeri girmesinin ardından fark etti.

Adana'da evinde uyuyan bir kişi mutfakta çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp içeri girmesinin ardından fark etti.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'de 6 katlı binanın 4. katındaki bir daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, dairenin bulunduğu kata çıktıklarında evde kimsenin olmadığı bilgisi üzerine kapıyı balyozla kırdı. İçeri giren ekipler, kapı kırılma sesine uyanan ev sahibini evde yangın çıktığını belirterek dışarı çıkarttı.
Yoğun dumanın mutfaktan geldiğini belirleyen ekipler, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
Olaydan yara almadan kurtulan ve ismi belirtilmeyen ev sahibinin gece işten geldiği ve odasında uyuya kaldığı öğrenildi.İtfaiye kapıyı kırınca evindeki yangını fark etti
Kaynak: AA
Gazipaşa, Seyhan, Adana, İtfaiye, Güncel

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