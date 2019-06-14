14.06.2019 11:00
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İtfaiye karga yavruları için alarma geçti

İtfaiye karga yavruları için alarma geçtiERZURUM - Erzurum'un Narman ilçesinde itfaiye ekipleri mahsur kalan karga yavruları için seferber oldu.

İtfaiye karga yavruları için alarma geçti
ERZURUM - Erzurum'un Narman ilçesinde itfaiye ekipleri mahsur kalan karga yavruları için seferber oldu.
Edinilen bilgileri göre, Narman ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan karga yavruları Narman İtfaiye istasyonu ekiplerince kurtarıldı.
Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından harekete geçen Narman İtfaiye istasyonu ekipleri titiz bir çalışma ile çatıda mahsur kalan karga yavrularını tek tek kurtardılar. İtfaiye ekiplerinin hassasiyeti ve özverili çalışması mahalle sakinlerince takdirle karşılandı.İtfaiye karga yavruları için alarma geçti
Kaynak: İHA
Erzurum, Narman, İtfaiye, Genel

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