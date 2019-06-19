İtfaiye kavşağı yeniden düzenleniyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim önce vaatleri arasında yer alan şehir içi ulaşım sorunlarını rahatlatmaya yönelik projeleri start alıyor.

Şehrin, doğu bölgesiyle bağlantısını sağlayan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artan İtfaiye Kavşağı'nda bir dizi yeni uygulama için çalışmalara başlandı.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarla kavşakta; geometrik düzenleme, sinyalizasyon sistemi ve yaya geçidi düzenlemesi yapılacak.

Trafik akışını daha düzenli, akıcı ve güvenli hale getirmek için, kavşak karakteristiği doğrultusunda trafik akışını güvenli şekilde rahatlatacak sinyalizasyon çalışması ile kavşakta farklı yönlere trafik akışının sağlanacağı geometrik düzenleme çalışması gerçekleştirilecek.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince İtfaiye Kavşağı'nda başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede daha güvenli, daha konforlu ve akıcı bir ulaşım olanağı sağlanacak.

Kavşakta incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına hızlı ve etkin çözümler üretme yolunda kararlı adımlar atacaklarını ifade eden "Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır. Bu doğrultuda İtfaiye Kavşağı'nda bir dizi yeni düzenleme için çalışmaları başlattık. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, bölge trafiğini rahatlatmış olacağız." dedi.

Başkan Şerifoğulları İtfaiye Kavşağı'nda yaptığı incelemelerin ardından Karayolları Kavşağı'ndan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne çıkan Yahya Kemal Caddesi'nde de incelemelerde bulunarak, esnafları ziyaret etti.