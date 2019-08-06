İtfaiye merdiveni rakunların hayatını kurtardı

ABD'de bir depodaki yangın sonrası çatıda mahsur kalan 2 rakunun imdadına itfaiye yetişti. Rakunlar, itfaiye görevlilerinin merdivenleri ile zemine inerek kurtuldu.

Yangın Indiana eyaletinin South Bend şehrinde bir depoda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında depo kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen South Bend itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptığı sırada depo çatısında 2 rakunun çaresizce koştuklarını gördü.

İtfaiye görevlilerinden kaçan rakunların yangından kurtulabilmeleri için görevliler, çatıya kadar uzanan 2 merdiveni depoya dayayarak, olay yerinden uzaklaştı. Bir süre etrafı izleyen ve insanların uzaklaştıklarını gören rakunlar merdiveni kullanarak aşağı indi ve kaçtı.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, rakunların yangından kurtulduğunu gören çocukların sevinç sesleri duyuluyor.