Menü
Haberler ›› Güncel ››İtfaiye Müdürlüğü dezenfekte edildi - Güncel

İtfaiye Müdürlüğü dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye binası dezenfekte edildi.

18.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:53
İtfaiye Müdürlüğü dezenfekte edildi
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye binası dezenfekte edildi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak hızla yayılan Korona Virüs sonrasında Türkiye'de bir çok kentte gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları Düzce'de de devam ediyor. Düzce Belediyesi il merkezinde bulunan tüm kamu binalarında gerçekleştirdiği dezenfektasyon işlemlerini bu sefer İtfaiye Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. İtfaiye hizmet binasının bütün bölümleri dezenfekte edilirken, İtfaiye personellerine de bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, yangın ve diğer vakalarda personellerin dikkatli olunması istendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı