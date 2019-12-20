Haberler » Güncel » İtfaiye Müdürlüğünden yangın tatbikatı ve eğitim - Haber

İtfaiye Müdürlüğünden yangın tatbikatı ve eğitim

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonunda olası yangınlara karşı uygulamalı eğitim verildi.

20.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:52 İtfaiye Müdürlüğünden yangın tatbikatı ve eğitim
Belediyesi Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından TÜVTÜRK Muayene İstasyonunda olası yangınlara karşı uygulamalı eğitim verildi.

Tesis önünde gerçekleştirilen eğitimlerde, çıkabilecek olası yangına karşı alınacak tedbirler ve yapılması gereken uygulamalar anlatıldı. İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan tarafından teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği programda, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verildi. Kurum yetkilileri verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti belirterek, İtfaiye Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bu tür uygulamalı yangın tatbikatlarının devam edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK

Bilecik, İtfaiye, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:43   Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı - Haber
12:42   Bosna Hersek'te bir Türkçe sınıfı daha açıldı - Haber
12:42   Bayburt'ta yeni vergi uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haber
12:42   Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
12:38   Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:15   Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı - Haber
20.12.2019 12:45:27