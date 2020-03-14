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İtfaiye parmağın sıkıştığı yüzüğü çıkarttı

Adıyaman'da parmağı yüzüğe sıkışan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişerek, yüzüğü çıkarttı.

14.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:59
İtfaiye parmağın sıkıştığı yüzüğü çıkarttı
Adıyaman 'da parmağı yüzüğe sıkışan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişerek, yüzüğü çıkarttı.

Abdulkadir Bulut isimli genç parmağına taktığı yüzüğü geri çıkarmayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Buradan İtfaiye Müdürlüğüne yönlendirilen Abdulkadir Bulut'un parmağına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çay kaşığını parmak ile yüzük arasına yerleştiren ekipler kesici ile yüzüğü kesti. Parmağına sıkışan yüzüğü ekiplerin çıkartmasıyla şahıs rahat bir nefes aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, İtfaiye, Güncel

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