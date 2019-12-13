Haberler » Güncel » İtfaiye personeli, öğrenciler ile birlikte kitap okudu - Haber

İtfaiye personeli, öğrenciler ile birlikte kitap okudu

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa her yerde okuyor" projesi kapsamında, Kula'da bir okul itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiye personelleri ile birlikte kitap okudu.

13.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:20İtfaiye personeli, öğrenciler ile birlikte kitap okudu
Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa her yerde okuyor" projesi kapsamında, 'da bir okul itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiye personelleri ile birlikte kitap okudu.

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan MANEP 2023 "Manisa her yerde okuyor" projesi Kula'da çeşitli etkinlikler ile yürütülüyor. Bu kapsamda 'Kula her yerde okuyor' sloganıyla yola çıkan Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula Amirliği'ni ziyaret ederek, hem itfaiye çalışmaları hakkında bilgi aldı, hem de itfaiye personeli ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Manisa Valiliği tarafından başlatılan projeyle güzel bir etkinliğe imza atıldığını ifade eden Rafet Üçelli Ortaokulu Müdürü Mehmet Saracaloğlu, okumanın, İyiye, güzele, doğruya, bilgiye ve hakikate yapılan bir yolculuk olduğundan bahsetti. Proje kapsamında öğrencilerin itfaiye amirliğini ziyaret ederek hem itfaiye çalışmaları hakkında bilgi aldığını, hem de itfaiye personeli ile birlikte kitap okuyarak güzel vakit geçirdiğini ifade eden Saracaloğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

İtfaiye, Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:55 Akçakoca'da derede telef olmuş tavuklara rastlandı - Haber
16:55 15 dakikada bitlerden kurtulmak mümkün! - Haber
16:54 Karabük'te "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği - Haber
16:49 Büyükşehir Meclisi 2019'un son toplantısını yaptı - Haber
16:49 STK'lardan Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:56:43