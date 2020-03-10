İtfaiye Personelimizden Şehitlerimiz İçin Helva Hayrı
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye personeli, vatan savunmasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz için vatandaşlara helva hayrında bulundu.
10.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:51
Yapılan hayrın Allah katında kabul olmasını dileyen vatandaşlar, şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye personeli, vatanımızın ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için canlarını fedan eden şehitlerimiz için helva hayrı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen helva hayrına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da katıldı. Helvalardan alan vatandaşlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.
Kaynak: Bültenler
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