İtfaiye Uyardı; "Baca Temizliği Yapmayı Unutmayın"

Gül,baca temizliği konusunda da vatandaşları uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbon monoksit zehirlenmeleri ile baca temizliği konusunda vatandaşları uyardı. Kış mevsiminin etkili olması ile birlikte, yangın ve zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, olası yangınları önlemek adına baca temizlikleri konusunda vatandaşların hassas davranmalarını istedi.

Baca Temizliği İhmal Edilmemeli

Karbon monoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini belirten Ali Gül, "Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur" dedi.

2017 Yılında 277 Baca Yangını Meydana Geldi

Baca temizliği yerine getirildiği takdirde soba zehirlenmelerinin de ortadan kalktığını belirten Ali Gül, "Ayrıca kirli bir baca yakıtın doğru yanmasını de engeller. Temiz bir bacada yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağlanmış olur, hem de çevre kirliliği de önlenir. 2017 yılında 277 baca yangını meydana geldi. Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor" dedi.

Can ve Mal Emniyeti Bakımından Bakım ve Temizlik Şart

İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, "Kış mevsiminin yavaş yavaş etkili olduğu bu günlerde soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde tıkanıyor. Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Bu nedenle her yıl onlarca vatandaşımız hayatını kaybediyor. Ayrıca maddi anlamda da büyük hasarlara yol açıyor. Vatandaşlarımızın baca temizliği konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler