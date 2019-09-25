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İtfaiye ve AKUT keçiyi kurtarmak için seferber oldu

Ankara'nın Güdül ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi 3,5 saat süren operasyonla kurtarıldı.

25.09.2019 09:52İtfaiye ve AKUT keçiyi kurtarmak için seferber oldu
Ankara'nın Güdül ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi 3,5 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Keçinin sarp kayalıklara indiğini ancak geri çıkamadığını fark eden sahibi, itfaiyeye haber verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği kendilerine gelen yardım talebini AKUT Ankara ekibine bildirdi. Bunun üzerine Ankara'dan derhal yola çıkan 6 kişilik operasyon ekibine, olay yerine yakın bir bölgede eğitim kampında bulunan 18 AKUT gönüllüsü de katıldı. Güdül ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde Güdül İtfaiyesine bağlı ekiplerle buluşan AKUT, saat 16.30'da olay yerine vardı. İtfaiye ekipleriyle durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra mahsur kalan keçinin ip teknikleri kullanılarak yukarı çekilmesi yönünde karar alındı. Gerekli teknik donanımlar kuşanıldı ve itfaiye görevlileri ile birlikte keçinin mahsur kaldığı kayalıkların tepesine 20 dakikalık bir yürüyüşle varıldı. Emniyetli iniş için kurulan yaşam hattından keçinin 20-25 metre yakınına yaklaşan AKUT gönüllüleri, keçinin ürkerek uçurumdan atlama ihtimalini de hesaba katarak, buradaki kayalıklardan keçinin sağına ve soluna iki istasyon daha kurdu. Sessiz ve ihtiyatlı bir biçimde keçiye yaklaşıldı. Hayvan kurtarma kemeriyle emniyeti alınan keçi, önce iple 6 metre yukarıdaki sete çekildi. Bu noktadan sonra bir AKUT gönüllüsü keçiyi emniyetten çıkartmadan tahliye noktasına kadar sırtında taşıdı. Başarılı geçen kurtarma operasyonunun sonunda keçi sağ salim sahibine teslim edildi. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, Güdül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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