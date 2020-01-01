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İtfaiyeci noel babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indi

İtfaiyeci Noel Babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indiRusya, (DHA) ? Rusya'da Noel Baba kıyafeti giyen bir grup itfaiyeci, çocukların tedavi gördüğü hastaneye çatıdan iplerle inerek, yeni yıl sürprizi yaptı.

01.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:25
İtfaiyeci Babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indi
Rusya, (DHA) ? Rusya'da Noel Baba kıyafeti giyen bir grup itfaiyeci, çocukların tedavi gördüğü hastaneye çatıdan iplerle inerek, yeni yıl sürprizi yaptı.
Olay, ülkenin Veliki Novgorod kentinde bulunan çocuk hastanesinde meydana geldi. Hastanede yatan çocuklar için bir yardım kuruluşu yeni yıl gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan kentteki itfaiye erleri, Noel Baba kıyafeti giyerek, çatıdan iplerle inerek hastaneye girdi. İtfaiyeciler bu arada kendilerini pencerelerden izleyen çocukların yeni yıllarını kutladı. Noel Baba kıyafetli itfaiyeciler daha sonra çocuklara hediyeler verdi.
İtfaiyeci noel babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indi

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Kaynak: DHA


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