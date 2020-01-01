Haberler » Dünya » İtfaiyeci Noel Babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indi - Haberler

İtfaiyeci Noel Babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indi

? Rusya'da Noel Baba kıyafeti giyen bir grup itfaiyeci, çocukların tedavi gördüğü hastaneye çatıdan iplerle inerek, yeni yıl sürprizi yaptı.

01.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:37 İtfaiyeci Noel Babalar, çocuklar için hastaneye çatıdan indi
? 'da Noel Baba kıyafeti giyen bir grup itfaiyeci, çocukların tedavi gördüğü hastaneye çatıdan iplerle inerek, yeni yıl sürprizi yaptı.Olay, ülkenin Veliki Novgorod kentinde bulunan çocuk hastanesinde meydana geldi. Hastanede yatan çocuklar için bir yardım kuruluşu yeni yıl gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan kentteki itfaiye erleri, Noel Baba kıyafeti giyerek, çatıdan iplerle inerek hastaneye girdi. İtfaiyeciler bu arada kendilerini pencerelerden izleyen çocukların yeni yıllarını kutladı. Noel Baba kıyafetli itfaiyeciler daha sonra çocuklara hediyeler verdi.    


- Rusya

noel baba, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:40   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5) - Haberler
16:38   Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı - Haberler
16:35   Burdur'da sürücülere ceza yağdı - Haberler
16:30   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) - Haberler
16:25   Suriye rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor - Haberler
15:37   Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu - Haberler
15:14   Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu - Haberler
14:30   Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti - Haberler
13:46   İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Gerekirse vuracağız - Haberler
13:40   MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Haberler
1.01.2020 16:52:59