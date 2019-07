İtfaiyeci olmak istiyordu, çocukluk hayaline kavuştu

İtfaiyeci olmak istiyordu, çocukluk hayaline kavuştuADIYAMAN - Adıyaman 'da, henüz 20 yaşında olan Nurşah Uçar, çocukluk hayali olan itfaiyecilik mesleğini hem okuyor.Çocuk yaşta hayali olan Nurşah Uçar, hayallerinin peşinden giderek girdiği üniversite sınavında Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünü kazandı. Burada eğitim gören Nurşah Uçar, yaz döneminde de Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelerek burada staj görüyor. Hem staj alan hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmeye başlayan Nurşah Uçar, çalışkanlığı ile beraber olduğu itfaiyeci ağabeylerinden takdir görüyor. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 1.sınıf öğrencisi Uçar, kazalarda, kurtarmalarda ve yangın gibi olaylarda kullanılan itfaiye cihazlarını hemen hemen her gün onları kontrol edip kullanıyor. Bütün cihazların kullanılışını, sökülmesini, takmasını adeta adı gibi ezberleyen Uçar, 2 yıllık olan üniversitesini tamamladıktan sonra itfaiyecilik mesleğini elde etmeyi hedefliyor.Hayallerinin peşinden koşarak bugünlere geldiğini söyleyen Nurşah Uçar, "Küçüklüğümden beri hayalim zaten insanlara yardım etmek, itfaiyede çalışmak. Hayalindeki mesleği gerçekleştireceğim İnşallah, o bölümü okuyorum şuan. Eğitimlerini alıyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum olay yerinde insanlar yangından kaçarken bizler yangına koşarak gidiyoruz. Yani güzel ve heyecanlı, yani insanların hayatını kurtarmak için bir şeyler yapıyorsun, çabalıyorsun, yani mutluyum, bu meslekte çalıştığım için, okuduğum için, Evet hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.Kadın yapamaz algısını yıkmak istiyorumHayalinin peşinde koşup kadından itfaiyeci olur mu algısını yıkmak istediğini vurgulayan Nurşah Uçar, "Toplumda eskisi kadar olmasa da halen bir bayan itfaiyecilik yapabilir mi algısı var. Ben bu algıyı yıkmak istiyorum. Bir kadının da elinden her şey gelebilir. Bunu herkes görsün istiyorum. Sadece evinde oturup temizlik işi yapmaz, bir yangını da söndürebilir bir insanın hayatında kurtarabilir bu meslekte olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.Nurşah Uçar'ın çalışkan ve oldukça başarılı olduğunu söyleyen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Vardiya Amiri Necmettin Çalım, " Çocukluk hayalini olduğunu öğrendik. İtfaiyecilik mesleğinin okulunu okuyor. Oldukça da heyecanlı kendisi, atik ve çalışkan, sürekli çocukluk hayalini olduğunu söylüyor. Tabii arada bir uygun olaylara götürmeye çalışıyoruz ama her olaya da götürmüyoruz. Açıkçası burada daha çok zaman geçirmeye çalışıyor. İtfaiyeciliği tanıtmaya çalışıyor, takdir ediyoruz" diye konuştu.