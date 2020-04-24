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İtfaiyeciler bir kulakları ezanda, diğer kulakları telsizde oruç açtı

İstanbul İtfaiyesine bağlı Maltepe Grup Amirliğinde çalışan itfaiyeciler, ilk iftarlarını akşam nöbetinde yaptı.

24.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:16
İstanbul İtfaiyesine bağlı Maltepe Grup Amirliğinde çalışan itfaiyeciler, ilk iftarlarını akşam nöbetinde yaptı.
İstanbul İtfaiyesine bağlı Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe Grup Amirliğinde nöbetçi olan itfaiyeciler, ramazanın ilk orucunu ailelerinden ayrı, çalışma arkadaşlarıyla iş yerinde açtı.
İş yerinde üzerlerinde sürekli duran tulumlarını iftara kısa bir süre kala çıkartan itfaiyeciler, telsizleri açık bir şekilde ezanın okunmasını bekledi.
Bir kulakları ezanda, bir kulakları telsizde iftar saatini bekleyen itfaiyeciler, ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açtı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak masaya oturan itfaiyecilerin iftar sofrasında, mercimek çorbası, türlü, makarna, salata ve güllaç yer aldı.
Salgın döneminde ihbarlar azaldı
İtfaiye Grup Amiri Ramiz Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid -19 salgını nedeniyle 24-48 olan mesai saatlerinin 120 saat çalışma 240 saat istirahat şeklinde düzenlendiğini belirtti.
Her vardiya değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüldüğünü bildiren Sümbül, "Hem içeride hem dışarıda gerekli sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyoruz. Bizi asıl sıkıntıya sokan gittiğimiz olaylarda sosyal mesafeyi koruma problemi. Olay yerinde vatandaşlardan isteğimiz, operasyonlar sırasında itfaiyecilerin olduğu sıcak bölgeye girmeyerek gerekli uyarılara dikkat etmeleri." diye konuştu.
Sümbül, salgın döneminde birçok iş yerinin kapalı ve insanların evde olması sebebiyle gelen ihbarlarda belirgin bir düşüş olduğunu aktardı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da arkadaşlarıyla beraber oruç açtıklarını ifade eden Sümbül, iftar sırasında bile kulaklarının telsizde olduğunu kaydetti.
İftar yemeklerinin başka bir grup amirliğinde pişirilerek getirildiğini dile getiren Sümbül, "İftar ve sahurlarımızı yine hep birlikte ancak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlediğimiz masalarımızda yapıyoruz." dedi.
"Yemeklerimizi bırakıp yangına koşmak zorundayız"
İtfaiye Çavuşu İbrahim Özsır ise ramazan ayının Müslümanlar için önemli olduğunu ifade ederek, bu aya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Ramazan ayında da rutin çalışmalarına devam ettiklerini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Özsır, şunları anlattı:
"Tek dileğimiz iftar saati gelen ihbarla çıkışımızın olmaması. Olduğu zaman işimizin gereği olarak yemeklerimizi bırakıp yangına koşmak zorundayız. Yıllardır bir arada çalışan insanlar olarak iftarlarımız da bir aile gibi oluyor. Virüs olduğu için iş yerimizde ve çalışmalarımızda sosyal mesafeyi korumaya dikkat ediyoruz. İnşallah bu virüs belası en kısa sürede ülkemizi terk eder."
İftar sonrası gelen ihbarla merkezden ayrıldılar
İftar sırasında da telsiz dinlemeye devam eden itfaiye çalışanları, yemeğin hemen ardından gelen bir ihbarla hemen harekete geçti.
Hızlı bir şekilde hazırlıklarını yapan ekip, yangına müdahale etmek üzere merkezden ayrıldı. İtfaiyeciler bir kulakları ezanda, diğer kulakları telsizde oruç açtı

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Yakası, İstanbul, İtfaiye, Maltepe, Güncel , Haber
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