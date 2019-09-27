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İtfaiyeciler haftasında itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı girişimi

Hatay'da, mesken yangını ihbarı alan itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

27.09.2019 00:41İtfaiyeciler haftasında itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı girişimi
Hatay'da, mesken yangını ihbarı alan itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Evleri alevler içinde kalan mesken sahipleri yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine 'neden geç kaldınız' diyerek bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Şahıslar, diğer itfaiye ekipleri ve çevredekilerin engellemeleriyle çıkardıkları bıçakları ceplerine geri koydu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları sakinleştirerek itfaiye ekiplerinin işlerini yapabilmesi sağladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından polislerin evde yaptığı incelemede kundaklama şüphesi üzerine yoğunlaşıldı. Yangın sonrası, bıçaklı saldırı girişimi ve çıkan yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - HATAY

İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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