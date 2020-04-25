Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İtfaiyeciler oruçlarını görevleri başında açtı

Ankara itfaiyesine bağlı Merkez İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyeciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oruçlarını akşam nöbeti sırasında açtı.

25.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:42
Ankara itfaiyesine bağlı Merkez İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyeciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oruçlarını akşam nöbeti sırasında açtı.
İftar için yemekhaneye gelen itfaiyeciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Yemeklerini almadan önce dezenfektan kullanan itfaiye erlerinin ateş ölçümleri de yapıldı.
Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yerleştirilen masalara geçen itfaiyeciler, çalışma arkadaşlarıyla birlikte oruçlarını açtı.
İftar sırasında da telsiz dinlemeye devam eden itfaiyecilerin sofrasında, nohut, pilav, salata ve irmik tatlısı yer aldı.
İtfaiye Grup Amiri Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın aldığı tedbirleri kurumlarının da uyguladığını belirtti.
İş yerinde alınan tedbirlere değinen Güneş, ramazanın başlamasıyla da hijyen kurallarının titizlikle uygulandığını söyledi.
Nöbet sistemine geçtiklerini, çalışmalarını bu şekilde sürdürdüklerini dile getiren Mustafa Güneş, "İş yerine gelen arkadaşlarımızın hepsi el dezenfektanı kullanıyorlar, daha sonra ateş ölçerle ateşleri ölçülüyor. İstirahatlarını yapıyorlar, görev gelene kadar bekliyorlar." dedi. İtfaiyeciler oruçlarını görevleri başında açtı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Ankara, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Fatma Şahin, Erdoğan’ın CHP’li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı Haberler
Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı
Almanya Başbakanı Merkel’in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
İsveç’te korona testi pozitif çıkan kalp hastası Türk’ü tedavi etmediler Haberler
İsveç'te korona testi pozitif çıkan kalp hastası Türk'ü tedavi etmediler
Haberler››Güncel››İtfaiyeciler oruçlarını görevleri başında açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:01: Fransa'da korona tedbirlerinin gevşetilmesi salı günü meclise sunulacak - Haber 00:00: Artvin'de av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi öldü - Haber 23:56: Sahibinin tüfekle vurduğu köpeği hayvanseverler kurtardı - Haber 23:52: Kars'ta yüksek kesimlere 'kar' yağdı, çobanlar hazırlıksız yakalandı - Haber 23:51: ADIYAMAN Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı - Haber 23:36: Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu - Magazin 23:03: Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı - Haber 20:46: Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim - Magazin 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber