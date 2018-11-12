İtfaiyeciler Umut'a Acil Serviste Müdahale Etti

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum
'da, annesi kahvaltı hazırlarken evde bulduğu çelik somunu taktığı parmağından çıkaramayınca hastanelik olan 7 yaşındaki Umut Eren
'in imdadına itfaiyeciler yetişti. Yakutiye
ilçesindeki Şükrüpaşa Mahallesi Edip Somunoğlu semtinde yaşayan Fatma ve Ekrem Eren
çiftinin çocuğu 7 yaşındaki Umut, annesinin kahvaltı hazırladığı sırada evde bulduğu çelik somunu sağ elinin yüzük parmağına taktı. Somunu parmağından çıkaramayan Umut, durumu annesine anlattı.
Sabun köpüğü ve sıvı yağ somunu çıkarmaya çalışan ama başarılı olamayan anne Fatma Eren, parmağı şişince oğlunu Atatürk Üniversitesi
Yakutiye Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi. Sağlık ekipleri, Umut'un parmağındaki somunun çıkarılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede hastanenin acil servisine gelen itfaiyeciler, sedyedeki Umut'un yüzüne maske takıp önlem aldı. Umut'un parmağındaki somun, itfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesi sonucu elmas uçlu özel makine ile kesilerek çıkarıldı.
Sağlık kontrollerinin ardından Umut Eren, evine gönderildi.
Umut Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde bulduğu ve parmağına taktığı çelik somunu çıkaramayınca annesinden yardım istediğini belirterek "İtfaiye ekiplerine ve doktorlara çok teşekkür ederim, parmağımı kurtardılar. Başka çocuklar böyle şeyler yapmasın." dedi.
Umut Eren'in annesi Fatma Eren de somunu çıkarmak için evde uzun süre uğraştığını ifade ederek "Sabun, köpük ve sıvı yağ ile çelik somunu oğlumun parmağından çıkarmaya çalıştım ancak çıkaramadım. Umut'un parmağı şişince hastaneye getirdim. Allah doktorlar ve itfaiye personelinden razı olsun. Oğlumun eline zarar vermeden somunu çıkardılar." diye konuştu.
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:34