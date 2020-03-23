İtfaiyecilerden 'evde kal' mesajı

ZONGULDAK'ın Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, video çekerek, sağlık çalışanlarına teşekkür edip, 'Evde kal Türkiye ' mesajı verdi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce sağlık personeline destek amacıyla video çekildi. İstasyon önünde meşaleler yakan itfaiye erleri, hortumlarla 'Evde kal Türkiyem' yazdı. Siren çalarak, sağlık çalışanlarını alkışlayan itfaiye erleri, drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızı, kamu personelimizi, askerlerimizi büyük özverilerinden dolayı alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA