İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı

ZONGULDAK'ta, Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, çektikleri video ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Evde kal Türkiye ' mesajı verdi.Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekti. İstasyon önünde meşaleler yakan itfaiye erleri, hortumlarla 'Evde kal Türkiyem' yazdı. Siren çalarak sağlık çalışanlarını alkışlayan itfaiye erlerinin o anlar drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızı, kamu personelimizi, askerlerimizi büyük özverilerinden dolayı alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: DHA