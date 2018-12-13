İtfaiyecilerden Öykü İçin Kök Hücre ve Kan Bağışı

İzmir
'de itfaiyeciler, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığında bir araya gelen yaklaşık 500 itfaiyeci, Türk Kızılayının kurduğu stantta Öykü Arin için kan verdi.
İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Bülent Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öykü Arin Yazıcı gibi birçok çocuğa umut olmak istediklerini söyledi.
Katılımın beklenin üstünde olduğunu kaydeden Torsun, kök hücrenin hayat kurtardığını, her türlü sosyal yardımlaşma destek vermeye çalıştıklarını vurguladı.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:57