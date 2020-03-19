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İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

BURDUR'da itfaiye erleri Burdur Devlet Hastanesi'nin acil servisine giderek, burada sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verip, teşekkür etti.

19.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:39
İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

BURDUR'da itfaiye erleri Burdur Devlet Hastanesi'nin acil servisine giderek, burada sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verip, teşekkür etti.

Burdur'daki itfaiye erleri tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs mücadelesi veren sağlık personeline jest yaptı. İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı ve nöbetçi personel, itfaiye araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesi acil servis önüne geldi. Acil servis önünde sıralanan itfaiye erleri saat 21.00'da bir dakika süreyle sağlık personelini alkışladı. Acil servis kapısına çıkan sağlık çalışanları da alkışlarla karşılık verdi.İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı, "Teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız. İyi ki varsınız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İtfaiye, Burdur, Güncel

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