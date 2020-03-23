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İtfaiyecilerden sirenli ve alkışlı evde kalın çağrısı

İtfaiyecilerden sirenli ve alkışlı evde kalın çağrısı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yeni korona virüs (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında sirenli ve alkış tutarak destek verdi.

23.03.2020 00:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:47
İtfaiyecilerden sirenli ve alkışlı evde kalın çağrısı
DÜZCE - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yeni korona virüs (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında sirenli ve alkış tutarak destek verdi.
Korana Virüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için 3 gün önce başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla devam ediyordu. Üç gün boyunca devam eden çağrıya vatandaşlar büyük destek verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sağlık çalışanlarına alkışlar ve sirenler ile destek verdi. İtfaiye aracından yapılan: ' Bizler 7/24 buradayız sizde bizim için evlerinizde kalın' anonsunun ardından alkışlar ve sirenler ile sağlıkçılara destek verdi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman: ' Bu çağrı şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu daha doğrusu Dünya'nın içinde bulunduğu bir durum var. Korona Virüs adı altında. Bununla alakalı devletimizin aldığı bir takım önlemler vardı. Bu önlemlere biz burada kendi hijyenimizi sağlayarak kendi dezenfektasyonumuzu yaparak zaten bir uygulama yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın tamamı gece gündüz hastanelerde bizim için uğraş verirken bizimde elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek göstermemiz gerekiyor. Bununla alakalıda ben arkadaşlarıma sağlık çalışanlarımıza polisimize jandarmamıza bütün emniyet güçlerimize Silahlı kuvvetlerimize daha doğrusu 7/24 görev alan tüm Türkiye'de ki itfaiyecilerimize bir destek olalım. Bir çağrı yapalım diye burada arkadaşlar ile bir araya geldik. Güzel olduğuna inanıyorum. Lütfen devletimizin aldığı kurallara riayet edelim. Bunların tamamı bizler için' dedi.
İtfaiyecilerin yaptığı siren ve alkışlı desteğe çevredeki evlerde bulunan vatandaşlarda balkonlarına çıkarak destek verdi. İtfaiyecilerden sirenli ve alkışlı evde kalın çağrısı

Kaynak: İHA

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İtfaiyecilerden sirenli ve alkışlı evde kalın çağrısı
Etiketler : Düzce Belediyesi, fahrettin koca, İtfaiye, Genel

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