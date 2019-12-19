Haberler » Güncel » İtfaiyecilerin eğitimi devam ediyor - Haber

İtfaiyecilerin eğitimi devam ediyor

Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor.

19.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:49 İtfaiyecilerin eğitimi devam ediyor
Belediyesi itfaiye ekipleri hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın, kaza, deprem ve doğal afetlere müdahale şekilleri ile ilgili çeşitli eğitimler alıyor. İtfaiye Amiri Necmettin Çalım tarafından ekipleri kapalı alanlarda tanklar ile açık alanlardaki yakıt tanklarında çıkan yangınlara köpüklü müdahale eğitimi verdi.

Bu tür yangınlarda özellikle dikkat edilmesi gereken konular ve köpüğün önemine eğitimde işaret edildi. İtfaiye ekiplerinin eğitimlerinin süreceği ifade edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20   "Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:20   "Eğitim öğretim kültürü, sınav sistemi değişmeden değişemez" - Haber
16:20   Putin: "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" - Haber
16:16   Minikler Şire Pazarını gezdi - Haber
16:15   Mudanya Belediyesi'nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:28:37