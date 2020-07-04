İtfaiyecilerin "inatçı" kediyle "sabır sınavı"

Amasya'da bir aracın motor bölümünde sıkışan, buradan alındıktan sonra 4 aracın daha motor bölümüne giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin ısrarlı çalışması sonucu kurtarıldı.

04.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:51
Amasya'da bir aracın motor bölümünde sıkışan, buradan alındıktan sonra 4 aracın daha motor bölümüne giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin ısrarlı çalışması sonucu kurtarıldı.
Yüzevler Mahallesi'nde park halindeki bir ticari taksinin motor kısmından ses geldiğini duyan sürücüsü, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.
Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan taksi şoförü, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
İtfaiyecilerin elinden kurtularak başka bir aracın motor bölümüne giren ve buradan da çıkarıldıktan sonra aynı şeyi 3 kez daha tekrarlayan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
Her defasında itfaiye ekiplerince kurtarılan "inatçı kedi", 5. araçtan alındıktan sonra Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. İtfaiyecilerin ’inatçı’ kediyle ’sabır sınavı’

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Amasya, Güncel, Haber
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