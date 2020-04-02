Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu

Korona virüsle mücadelede hayati önemi olan solunum cihazlarına yönelik alternatif arayışlar hız kazandı.

02.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:06
İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu
Korona virüsle mücadelede hayati önemi olan solunum cihazlarına yönelik alternatif arayışlar hız kazandı. Türk Doktor Turhan Alçelik bu kapsamda itfaiyecilerin gaz ve solunum cihazlarını korona virüsle mücadelede hastaların tedavisinde kullanılması için modifiye etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan, Mart ayından itibaren Türkiye'de de etkili olan korona virüs gün geçtikçe daha fazla can almaya devam ediyor. Hala daha kesin bir tedavisi olmayan korona virüs (Covid-19) hastalığının sebep olduğu en önemli rahatsızlıklar ise solunum sıkıntısı ve akciğer yetmezliği olarak biliniyor. Bu nedenle virüsün enfekte olduğu hastaların solunum zorluğunu rahatlatmak ve yeterli oksijenizasyonu sağlamak için birçok ilaç ve bazı solunum destek cihazları kullanılıyor. Bu amaçla bilim insanları da her gün virüse karşı birçok yeni çalışma yaparken başarılı Türk doktorlardan Turhan Alçelik de itfaiyecilerin kullandığı solunum cihazını geliştirerek korona virüsün tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir solunum cihazı geliştirdi. Geliştirilen cihaz ile birlikte Dr. Turhan Alçelik hem KOAH hastalarında hem de Covid-19'a bağlı solunum yetmezliklerinde, mevcut tedavi uygulamalarına ek olarak, solunum yollarını hızlı biçimde açmayı, solunum yollarında ve akciğerlerde biriken yapışkan sekresyonları ve tıkayıcı mukusu uzaklaştırmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

"Her türlü desteğe hazırız"

"Patentli Solunum cihazımızın ve destekleyici tedavi yöntemimizin uygulanması ile ilgili olarak, eğer uygun bulunursa, başta Sağlık Bakanlığımız ve korona virüs Bilim Kurulumuz olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gerekli bilgileri vermek ve sunum yapmak için hazır olduğumuzu belirtmek isterim" diyerek cihaz hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Alçelik;

"Bu solunum cihazı, özellikle itfaiyecilerin kullandığı gaz ve solunum cihazlarından modifiye edilerek geliştirilmiştir. Tamamen kapalı devre bir solunum sistemi oluşturulan cihazla; hasta solunumu dış ortamdan tamamen izole edilmekte, dış ortamdan hastaya hiçbir enfeksiyon bulaşma riski olmadığı gibi, hastanın dış ortama ve temas halinde olduğu insanlara da herhangi bir hastalık bulaştırma riski ortadan kalkmaktadır.

"Hastaların tedavi süreci kısalabilecek"

"Cihaz, halen kullanımda olan solunum cihazlarının tüm fonksiyonlarını sağlayabildiği gibi, solunum yollarının genişletilmesi ve solunum yollarında biriken iltihabi sıvıların akciğerlerden ve solunum yollarından uzaklaştırılmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Solunum yetmezliği tedavisinde, cihazın kullanımı sırasında hastanın ihtiyaç duyduğu her türlü ilacın kullanılmasında hiçbir sakınca ve engelleyici durum söz konusu değildir. Böylece hastanın oksijen ihtiyacı çok daha hızlı ve kolay biçimde karşılanabilmekte, hastanın tedavi süreci kısalabilmektedir" dedi.

İstanbul'da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp alanlarında faaliyet gösteren klinikleri olan Dr. Alçelik son olarak da, "Solunum cihazımızın kullanımı, şu aşamada sadece hastane ve klinik ortamlarında ilgili uzman doktorların kontrolünde gerçekleşecektir. Daha sonraki süreçlerde, kişisel kullanımlar da söz konusu olabilir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Turhan Alçelik, Wuhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Üniversite öğrencisi, 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü Haberler
Üniversite öğrencisi, 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü

Son Dakika Güncel Haberleri

11:44: DSP Genel Başkanı Aksakal, partililerle video konferans düzenledi - Haber 11:44: Minik öğrencilerden Türkiye'de "Evde Kal" mesajı - Haber 11:44: Bakan Çiftçi, video konferans ile çalışmaları anlattı - Haber 11:44: Korona virüs mağdurları Çin'e dava açabilecek - Haber 11:44: İlkokul öğrencisi Ayşe, yazdığı şiirle "Evinde kal Türkiyem" dedi - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler