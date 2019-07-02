02.07.2019 22:18
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İtfaiyecinin kalp masajı yaptığı güvercin kurtarılamadı

İtfaiyecinin kalp masajı yaptığı güvercin kurtarılamadı

EDİRNE'de, apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışan güvercine, itfaiyeci kalp masajı yaptı.

EDİRNE'de, apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışan güvercine, itfaiyeci kalp masajı yaptı. Yaralı güvercin, tedavi için götürüldüğü veteriner kliniğinde telef oldu.
Edirne Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi, Dilaverbey Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü kat balkonunda, demir parmaklıklara sıkışan güvercini, telef olmak üzereyken kurtardı. İtfaiyeci, sıkıştığı yerden alınan güvercine kalp masajı yaptı. İtfaiye aracına alınan güvercin, tedavi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki kliniğe götürüldü. Yaralı güvercin, müdahale edilmesine rağmen telef oldu.


- Edirne
Kaynak: DHA
Edirne, Güncel

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