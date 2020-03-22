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İtfaiyecinin mesajı ateş ile olur

İtfaiyecinin mesajı ateş ile olur Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateşle 'evde kal' yazdı Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateş ile 'evde kal' yazarak vatandaşa uyarıda bulundu.

22.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:34
İtfaiyecinin mesajı ateş ile olur
Adıyaman 'da itfaiye ekipleri ateşle 'evde kal' yazdı
ADIYAMAN - Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateş ile 'evde kal' yazarak vatandaşa uyarıda bulundu.
Korona virüsünün yayılmasının önlenmesi için 'evde kal' çağrıları giderek artıyor. Yetkililerin yanı sıra çeşitli meslek mensupları, sivil toplum kuruluşları vatandaşın evde kalması için toplumsal mesaj veriyor.
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de bu mesajı ateş ile verdi. Harhar Meydanında bulunan İtfaiye Müdürlüğü önünde ateşten 'evde kal' yazan itfaiye ekipleri vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Ateş ile yazılan yazı yanarken sirenler çaldı, alkışlar çalındı. İtfaiyenin bu mesajına vatandaşlarda destek verdi. İtfaiyecinin mesajı ateş ile olur

Kaynak: İHA

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İtfaiyecinin mesajı ateş ile olur
Etiketler : Adıyaman, İtfaiye, Genel

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