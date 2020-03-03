İtfaiyede uluslararası güç birliği

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve gönüllü-aktif itfaiyecilerin mesleki eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmalarına imkan sağlayan Digi-FIRE projesinin ulusal ve uluslararası bileşenleri, Bursa programında ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Saniyelerle yarış

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiyeciliğin yangın olunca müdahale edilen, onun dışında boş zaman geçirilen bir birim anlayışının son yıllarda değiştiğini, her geçen gün gelişen sanayi ve büyüyen şehirle birlikte sadece yangın değil, arama kurtarma, afetlere müdahale ve eğitim çalışmalarıyla itfaiyenin çok dinamik bir yapı olduğunu söyledi. İtfaiyeciliğin profesyonellikten öte bir gönül işi olduğunu da hatırlatan Başkan Aktaş, "Tabi sadece gönüllü ve heyecanlı olmak artık çok da yeterli değil. Gelişen teknolojiyle birlikte bina kat yüksekliklerinin artması, sanayi tesislerinin büyük alanlar üzerine kurulması gibi nedeniyle ekipman yönünden de güçlü olmayı gerektiriyor. Sizler insanların can ve mal güvenliği için saniyelerle yarışıyorsunuz. Yapacağımız eğitim çalışması ve tatbikatların da farklı ülkelerde veya şehirlerde yapılan uygulamaların görülmesi anlamında yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.