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İtfaiyeden akşam karanlığında çatıda güvercin kurtarma operasyonu

AVCILAR'da bacağındaki halhalların televizyon antenine takılması sonucu mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

06.10.2019 11:55İtfaiyeden akşam karanlığında çatıda güvercin kurtarma operasyonu
AVCILAR'da bacağındaki halhalların televizyon antenine takılması sonucu mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak'ta oturan güvercin tutkunu bir kişi, akşam saatlerinde  karşı binanın çatısındaki televizyon anteninde mahsur kalan beyaz renkli bir güvercin görerek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede merdivenli araçla gelen itfaiye erleri merdivenle çatıya ulaşmaya çalıştı. Ancak, buradaki çatı malzemelerinin kırılabileceği değerlendirilince sepetli merdiven kurtarma operasyonundan vazgeçildi. Bacağındaki 3 halhalın antene takılması sonucu yaralanarak mahsur kalan kuşun bulunduğu bina sakinlerinden birisine ulaşıldı. Bunun üzerine itfaiye erlerinden birinin çatı katına tırmanarak çıkması kararlaştırıldı. İtfaiye eri, akşam karanlığına çatıya tırmanarak kurtulmaya çalışırken bacağı kırılan kuşu, mahsur kaldığı antenden kurtararak indirdi.
Silivri depremin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi'nin kapatılması nedeniyle burada tedavi edilemeyeceği göz önüne alınan güvercin, kurtarılması için ihbarda bulunan ve onu tedavi ettireceğini söyleyen hayvansevere teslim edildi.


- İstanbul

İstanbul, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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