25.06.2019 14:57
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İtfaiyeden cenaze nakil ve defin eğitimi

İtfaiyeden cenaze nakil ve defin eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla cenaze nakil ve defin eğitimi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla cenaze nakil ve defin eğitimi verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Defin Hizmet Grubu tarafından geçekleştirilen eğitimler kapsamında cansız mankenler kefenlenerek, defnedildi.
Senaryo gereği deprem sonrasının tatbikatı yapıldı. Teorik eğitimin verildiği tatbikatta, senaryo gereği Mersin'de yaşanan deprem sonrası enkaz altından çıkarılan cenazelerin defin işlemleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
Teorik ve pratik olarak iki aşamalı verilen eğitimde, cenaze nakil aracı kullanımından kimlik belirleme işlemlerine, yıkama, kefenleme işlemlerinden cenaze namazı kılımı ve defnedilme aşamasına kadar her basamak ilgili görevlilere uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerde defin sırasında gerekli olan zemzem suyu, gül suyu ve çörek otu gibi tüm malzemelerin kullanımı anlatılırken, cenaze namazı da kılındı.
Eğitime, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet ve Sağlık Müdürlükleri, İl Müftülüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı , 112 Acil Çağrı Merkezi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personelleri katıldı.
Kaynak: AA
Mersin , Güncel

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