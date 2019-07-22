İtfaiyeden din görevlilerine yangınla mücadele eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından din görevlilerine yangınla mücadele eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğünce Karşıyaka Mezarlığı'nda, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde görev yapan din görevlilerine yönelik yangınla mücadele eğitimi düzenlendi.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamındaki etkinlikte, yangına ilk müdahale hakkında teorik bilgi aktarıldı ve tatbikat yapıldı.

Mezarlıklar Şube Müdürü Yılmaz Erbin, "Yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarında imam arkadaşlarımız en önde olsun diye bu eğitimi düzenledik." dedi.

Eğitim ve tatbikat sonrasında 26 din görevlisine sertifika verildi.

Kaynak: AA