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- İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu- Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen...

10 metrelik su kuyusuna düşen kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

27.08.2019 23:19
- İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu- Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen...
10 metrelik su kuyusuna düşen kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki içinde su bulunan kuyuya düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris Devlet Hastanesi karşısındaki bir işletmeye ait su kuyusuna Kaz düştüğünün bilgisinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekipler su kuyusuna sarkıtılan merdiven ile kuyuya indi.
İtfaiye erinin kuyuda mahsur kalan Kaz'ı güvenli bir şekilde almasının ardından kurtarıldı.
- İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu- Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen...

Marmaris, Muğla, Yerel

Kaynak: İHA

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