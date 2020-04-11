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İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği

- İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği cam balkon ve panjur arasına sıkışan kumru vinç yardımıyla kurtarıldı Antalya'da itfaiye ekipleri cam balkon ve panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için seferber oldu.

11.04.2020 03:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:34
- İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği
cam balkon ve panjur arasına sıkışan kumru vinç yardımıyla kurtarıldı
ANTALYA - Antalya 'da itfaiye ekipleri cam balkon ve panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için seferber oldu. Kanadından yaralı kumru vinç yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 169 Sokak üzerindeki bir binanın üçüncü kat balkonunda panjur ile cam bölme arasına sıkışan bir kumu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın balkonun uzak ve ara bir noktada olması nedeniyle vinçli itfaiye ekipleri müdahale edemedi. Daha sonra kuşu kurtarmak için Hürriyet İstasyonundan büyük vinçten yardım istendi. Vinç yardımıyla balkona ulaşan itfaiye eri sıkışan kumruyu kurtardı. Kanadından yaralana kumru tedavisi için Hayvanat Bahçesine götürüldü. İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Güncel
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