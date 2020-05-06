Haber, Son Dakika, Haberler

İtfaiyeden manda kurtarma operasyonu

Samsun'da itfaiye ekipleri buhar tüneline düşerek mahsur kalan mandayı uzun süren çalışmalar sonucu kurtardı.

İtfaiyeden manda kurtarma operasyonu
06.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:42
Samsun'da itfaiye ekipleri buhar tüneline düşerek mahsur kalan mandayı uzun süren çalışmalar sonucu kurtardı.

Olay, Samsun Ondukokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Ediniline bilgiye göre, bir vatandaşa ait üniversitenin yerleşkesine kaçan manda burada bulunduğu yerin çökmesi sonucu buhar tüneline düştü. Olay, itfaiye ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri tünelin üzerinden delik açarak kepçe diye tabir edilen iş makinesinin yardımıyla uzun süren çalışmalar sonucu mandayı düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Bakan Koca’nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal’de yine aynı görüntü ortaya çıktı Haberler
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL’ye mal oldu Haberler
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Haberler››3. Sayfa››İtfaiyeden manda kurtarma operasyonu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:00: Ev yangını kısa sürede söndürüldü - Haberler 12:59: "Tarım Orman Akademisi"nde ilk dersi Bakan Pakdemirli verdi - Haberler 12:59: Şanlıurfa'da kaçakçılara operasyon: 24 gözaltı - Haberler 12:57: Portal Filmi - Haberler 12:55: İkamet yangını korkuttu - Haberler 12:39: Bakan Koca'nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntü ortaya çıktı - Haberler 12:24: Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu 12:09: Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı - Haberler 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı 10:14: Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi