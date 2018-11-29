İtfaiyeden Öğrencilere Eğitim

29 Kasım 2018 Perşembe 17:22



29 Kasım 2018 Perşembe 17:22

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Safran Çiçeği Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.İtfaiye Müdür Vekili Mehmet Gökçü tarafından yeni hizmet binası gezdirilen öğrenciler, daha sonra itfaiye erleri gözetiminde yangın tatbikatı yaptı.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, yangın eğitiminin küçük yaşlarda öğretilmesinin faydalı olduğunu söyledi."Ağaç yaşken eğilir" atasözünün çok anlamlı olduğunu, kendilerinin de bu atasözünden yola çıkarak eğitimler verdiklerini ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu, çevre ilçe ve köylerde çıkan yangın gibi olaylara çok kısa sürede müdahale eden, arama kurtarma çalışmalarında AFAD gibi kurumlara destek veren Safranbolu İtfaiye Müdürlüğümüz belirli periyotlar halinde eğitim ve seminerler de vermeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerimize çeşitli zaman aralıklarında yangına müdahale, yangın anında neler yapmalıyız gibi konularda eğitimler veriliyor. Böylesi önemli konularda eğitimin erken yaşta verilmesi önceliğimiz. Özellikle minik öğrencilerimizin gerek itfaiye binamızı gezmeleri esnasında gerekse tatbikatlarda mutlu olmaları, bilgi sahibi olmaları bizleri de mutlu ediyor."