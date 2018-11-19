İtfaiyeden Öğrencilere Yangın Eğitimi

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:58



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:58

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okullarda öğrencilere yönelik verdiği yangın eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerin ardından öğrencilerle birlikte tatbikat gerçekleştiriliyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı okullarda öğrencilere yönelik yangın eğitimleri ve tatbikatlarına devam ediyor. Eğitimler kapsamında Talaytepe Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere yönelik, temel yanma ve yangın konularında eğitim verilip, tatbikat yapıldı.Talaytepe Ortaokulu'nda avlusunda öğrencilere verilen teorik eğitime öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli eğitmenler tarafından 'yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler, itfaiyenin görevleri' hakkında öğrenci ve öğretmenlere ayrıntılı bilgi verildi.Yangınlarda kullanılacak araç-gereçler hakkında öğrenci, öğretmen ve çalışanlara bilgi veren eğitmenler, okul bahçesinde katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekillerini pratik olarak uyguladı. Okul bahçesindeki yangınlara öğrenciler ve öğretmenler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangınlara nasıl müdahale etmesi gerektiğini öğrendi. - DİYARBAKIR