İtfaiyeden Okullarda Yangın Tatbikatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Beypazarı ve Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri, Çayırhan'da Gazi Mete Okuducu Cumhuriyet İlkokulu ile Beypazarı ilçesinde de Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yangın tatbikatı ile öğrencileri bilgilendirdi.<br><br>Ekipler tatbikatta, yangın söndürme, yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ile yangın söndürme ve yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.<br><br>Tatbikatın ardından öğretmen ve öğrenciler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.