İtfaiyeden Soba Zehirlenmesi Uyarısı

Düzce
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Baca temizliğinin önemli bir unsur olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Baca inşası işin ehli, usta kişilerce yapılması gerekiyor. Baca iç ve dış sıvalarının düzgün olması, çatlak olmaması, bacanın temizlenmiş olması, bacanın çatı tahtalarına yakın olmaması, bacanın çatı mahya seviyesinin en az 80 cm yüksekte olması, soba borularının temiz olması, boruların takıldığı baca küllüğünün yanlış malzemelerden yapılmamasına dikkat edilmelidir. Boba yanarken içine tiner, benzin gibi yanıcı madde atılmamalı ayrıca soba etrafında yanıcı maddeler bulundurulmamalıdır."
Açıklamada, özellikle soba zehirlenmeleri konusunda Lodoslu havalarda soba yakılmasının büyük risk oluşturduğunu belirtirken, istenmeyen durumların yaşanamaması için tüm vatandaşlardan dikkat olmaları istendi.
İtfaiye,Düzce
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:00