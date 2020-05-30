İtfaiyeden tavşan kurtarma operasyonu

Denizli'nin Çameli ilçesinde kanaldaki tavşan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

30.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:30

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi yakınlarındaki parkta bulunan Paşa Deresi Kanalında suyun kenarında tavşan gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çameli şubesi ekipleri, 5 metre derinlikteki kanalın kenarında mahsur kalan tavşanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Uzatılan merdivenle kanala inen bir itfaiye eri, tavşanı dikkatlice yakalayarak yukarı çıkardı.

Tavşanın, veteriner kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

İtfaiyeden tavşan kurtarma operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Mahalle, İtfaiye, Denizli, Çameli, Güncel, Haber

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