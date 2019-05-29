İtfaiyeden "yılan yakalama" operasyonu

Kaynak: AA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren 5 yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.İlçeye bağlı Kurtlar köyünde evde yılanların olduğunu gören hane halkı, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Eve gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yakalanan 5 yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar doğrultusunda ekiplerin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Evde farklı noktalardaki 5 yılan ekiplerimizce yakalandı ve doğal ortamlarına bırakıldı." dedi.