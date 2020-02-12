Haberler » Güncel » İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahale - Haber

İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahale

İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahaleMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen baca yangını panik yarattı.

12.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:02
İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahale
MANİSA'nın ilçesinde meydana gelen baca yangını panik yarattı. İş yeri çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangına, bir itfaiye eri yoğurt kabıyla su döktü.
Yangın, bugün Eski Manisa Yolu 100 numarada bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan Hakan A.'ya ait tavukçu dükkanının bacasından çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelmeden önce iş yeri çalışanları bacayı kendi gayretleriyle söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı, kontrollerin yapıldığı sırada bir itfaiye eri bacaya elinde bulunan yoğurt kabıyla su döktü. Olayla ilgili konuşan görgü tanıkları, "Bacadan çok yoğun duman çıkıyordu, çalışanlar kendi gayretleriyle yangını söndürdü, itfaiye geldiğinde alevler sönmüştü, itfaiye görevlisi çatıya çıkarak bacaya su döktü" dedi. İş yeri sahibi Hakan A. ise "Allahtan can kaybı yada büyük bir maddi zarar yok, bir felaket olabilirdi. Bacaya biriken kumlar tutuşmuş, gereğini yaptık, itfaiye ekipleri de yardımcı oldu sağ olsunlar" şeklinde konuştu.
İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahale

Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 23:48:30