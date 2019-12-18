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İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu"- DENİZLİ

İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu" Denizli'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkarıldı DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 40 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekibi çıkardı.

18.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:49
İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu" 'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkarıldı
DENİZLİ - Denizli'nin ilçesinde 40 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekibi çıkardı.
Pamukkale ilçesinde yaşayan Rukiye U. (40), parmağındaki yüzük çıkmayınca, 112 Acil Servis ekiplerine başvurdu. Kadın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Kayalık Şubesine yönlendirildi.
İtfaiye ekibi, şubeye gelen Rukiye U'nun sağ el yüzük parmağına sıkışan ve parmağını şişiren yüzüğü özel aletler kullanarak kesip çıkardı.
Rukiye U, itfaiye ekibine teşekkür etti.
İtfaiyeden

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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