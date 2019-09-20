Haberler » Güncel » Haber

İtfaiyeden yüzük operasyonu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan 50 yaşındaki Necla Metiner'in imdadına itfaiye yetişti.

20.09.2019 10:23İtfaiyeden yüzük operasyonu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan 50 yaşındaki Necla Metiner'in imdadına itfaiye yetişti. Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri Metiner'in çıkaramadığı yüzüğü spiral makinesi yardımıyla çıkardı.

Lüleburgaz'da geçtiğimiz gün ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre parmağına taktığı yüzük sıkışan Necla Metiner yüzüğü çıkaramayınca Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisine gitti.

Burada gerçekleştirilen çabalara rağmen talihsiz kadının parmağındaki yüzük bir türlü çıkarılamadı. Doktorların çabası sonuçsuz kalınca durum Lüleburgaz İtfaiyesi'ne bildirildi. Talihsiz kadının parmağı her geçen zaman morarırken hastaneye gelen itfaiye ekipleri talihsiz kadının parmağındaki yüzüğü spiral aleti yardımıyla çıkardı. Yaşı kadın itfaiye ekiplerine teşekkür ederken Lüleburgaz İtfaiyesi Müdürü Ceyhun Akgöl, "İtfaiye ekiplerimiz olarak Lüleburgaz halkının her türlü yardımına koşmaya hazırız" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:44 Kütahya'nın yeni Emniyet Müdürü Necmettin Koç oldu
12:44 Kula'da Ahilik Haftası kutlandı
12:43 Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş
12:42 "Güldürü filmlerin unutulmaz ismi: Ertem Eğilmez"
12:42 Okul bahçesine bırakılan demir tehlike saçıyor
12:42 Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
12:42 Deaş'ın sözde emirinin sorgusu sürüyor